Путин назвал прямыми терактами подрыв российских газопроводов «Северный поток»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 32 0

Инцидент произошел в сентябре 2022 года.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Подрывы российских газопроводов «Северный поток», идущих в Европу, являются прямыми террористическими актами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.

«В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты. Они взорваны, а некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий», — сказал Путин.

Президент отметил, что происходящее сказалось на всей мировой газовой отрасли.

«В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности. Привычные деловые связи подорваны», — подчеркнул глава государства.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о первоначальных планах проложить одну из веток «Северного потока» через Польшу. По его словам, для второй линии на польской территории даже были построены специальные конструкции. Однако впоследствии маршрут решили перенести на дно Балтийского моря из соображений безопасности.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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