«Попала в воду живой»: вскрылись ужасающие подробности гибели участницы «Дома-2» Кочервей

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 429

Анастасия Кочервей из «Дома-2» могла погибнуть в воде под действием наркотиков

«Попала в воду живой»: вскрылись ужасающие подробности гибели участницы «Дома-2» Кочервей

Фото: ВКонтакте / Анастасия Кочервей

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Обезображенное тело 29-летней девушки нашли в акватории Финского залива. Личность погибшей удалось установить не сразу. Теперь же выяснились новые обстоятельства трагедии.

О жуткой гибели участницы телепроекта «Дома-2» Анастасии Кочервей стало известно в августе 2022 года. Тело девушки извлекли из Финского залива. Выяснилось, что она попала в воду еще живой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Труп блондинки подвергся гнилостным изменениям, поэтому на установление личности ушло почти две недели. Также это существенно затруднило работу экспертов, которые должны были определить причину гибели.

Как оказалось, 29-летняя девушка умерла уже после того, как попала в воду. Также, по информации источника, в ее крови нашли следы наркотиков.

После загадочной гибели Анастасии Кочервей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Его расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до смерти Анастасия Кочервей купила шикарную квартиру в Санкт-Петербурге, но внезапно решила ее продать.

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