В гараже президента России может появиться новая модель Volga

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Пару месяцев назад Путин лично протестировал автомобиль.

Новая Volga появится в гараже Путина

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Volga

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В гараже президента России Владимира Путина может появиться новая модель Volga. Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может», — кратко ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, может ли новый автомобиль появиться в гараже Путина.

В разговоре с журналистом агентства Песков напомнил, что пару месяцев назад президент РФ сам сел за руль Volga новейшего образца. Это произошло во время его рабочей поездки в Нижний Новгород. Тогда Путин побывал на заводе, где производят легковые автомобили. Там ему рассказали о преимуществах новой Volga. После чего Путин сел внутрь. Тестируя машину, президент РФ отметил, что автомобиль «мягко идет», а в салоне при этом тихо. По мнению главы государства, новой моделью хорошо управлять.

До этого разработчики новых автомобилей Volga доложили Владимиру Путину о планах увеличить уровень локализации машин до 75% к 2032 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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