Сила трех стихий: какой обряд очистит дом от негативной энергии после Хэллоуина

В ночь на 31 октября нечисть так и норовит остаться в человеческом жилище. Многие духи становятся сильнее и, перебираясь в людские дома, начинают влиять на их мысли и поступки.

Какие действия заметут негативные следы нечисти? Ритуал, который изгонит из дома отрицательную хэллоуинскую энергетику, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Какая нечисть оставляет негативную энергию дома после Хэллоуина

Как очистить дом от негативной энергии после Хэллоуина и изгнать нечисть?

В ночь на 31 октября граница между мирами стирается, поэтому в это время просыпается нечистая сила. Большинство тварей наведывается к людям из мира мертвых, поэтому в воздухе витает дух смерти. Кто нарушает гармонию домашнего очага?

Духи Самайна

Хэллоуин берет свое начало от Самайна — древнего кельтского праздника. По верованиям этого народа, главными в ночь на 31 октября выступали духи.

На современном языке это боги, духи, феи и монстры, которые могли представлять для человека опасность, но не являлись силами зла. Тем не менее, они путают людские мысли, мешают концентрации.

Теневые гости

Теневыми гостями считаются усопшие, которые, согласно поверьям, в праздничную ночь получают возможность покинуть мир мертвых.

В первую очередь проведать близких выходят умершие родственники. Все теневые гости хотят одного — узнать о жизни тех, кто остался на Земле.

Чем опасно их присутствие после 31 октября? Дело в том, что погибшие родственники могут транслировать свои несбывшиеся ожидания на живых близких, тем самым оказывая влияние на их судьбу.

Адские псы

Пекельные гончие, черные псы и гримы — это демоны и призраки, проникшие на землю из мира мертвых.

Некоторые из них имитируют благородные собачьи породы, другие, напротив, достигают огромных размеров и, подобно самым грязным дворнягам, источают неприятный запах. Считается, что многих хэллоуинских псов разводит дьявол, поэтому встреча с ними символизирует приближение смерти.

Сколько сохраняется негативная энергия дома после Хэллоуина

Сколько сохраняется негативная энергия дома после Хэллоуина

Помимо привлечения призраков, Хэллоуин оказывает отрицательное воздействие на людей и окружающую среду.

Из-за повышенной активности потусторонних сил и отрицательных вибраций в ночь на 31 октября эффект роста отрицательных энергий увеличивается настолько, что его воздействие продолжается в течение следующих четырех недель.

Подобное воздействие потусторонних сил наблюдается также во время затмений, полных Лун и новолуний. Но, так как это явления природы, влияние негатива действует далеко не так долго, как после Хэллоуина.

Ритуал очищения дома от негативной энергии после Хэллоуина

Ритуал очищения дома от негативной энергии после Хэллоуина

Обряд очищения жилья от постхэллоуинской тьмы требует обращения к трем стихиям: воды, огня и земли. Именно поэтому он проводится в несколько этапов.

Подготовка пространства

Первым делом необходимо открыть окна и проветрить жилище. Мусор во всех комнатах нужно тщательно подмести, затем собрать в пакет.

Все комнаты нужно обязательно и помыть — это применение энергии воды.

Обряд трех стихий

После этого, взяв мусор, надо выйти на перекресток. Такое расположение дорог символично, поэтому именно в этом месте стоит сжечь собранный мусор — использовать энергию огня.

В финале важно обратиться к энергии земли. Для этого понадобится эфирное масло корицы.

«В главной комнате вашего дома оставьте на каждом углу по одной капле эфирного масла, а над входной дверью нанесите древний защитный символ креста», — уточнил Харрис.

Рисунок выводят именно коричным маслом, потому что его эфир отгоняет любую нечисть от жилища, позволяя поселиться в нем любви, комфорту и пониманию.

Почему дома нужно убираться после Хэллоуина

Почему дома нужно убираться после Хэллоуина

Но есть и обратная сторона этого праздника. Уборка в Хэллоуин особенно плодотворна, ведь 31 октября относится к одному из циклов колеса года.

«Это традиционное время, когда люди очищают свое жилище, чтобы на ближайшую зиму в нем поселились гармония, любовь и достаток», — рассказал астролог.

Поэтому с наступлением ноября особенно важно не только убрать видимый дисбаланс — помыть полы и протереть пыль, но и попрощаться с невидимым — отрицательной энергией.

К счастью, обращение к трем стихиям абсолютно безопасно и весьма действенно.