Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 64 0

Участники коллектива сообщили о тяжелой утрате и выразили соболезнования его родным и близким.

Фото: Вконтакте/группа Любэ/wall-10118009_296903

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщили участники коллектива на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в сообщении группы.

Тарасов был связан с «Любэ» практически всю свою творческую карьеру. Он сотрудничал с ансамблем с момента его основания в 1989 году и участвовал в записи всех альбомов. При этом в постоянном концертном составе исполнитель появился только в 2005 году. Такие сведения приводятся на официальном сайте коллектива.

Музыкант родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального института имени Михаила Ипполитова-Иванова. До работы в популярном ансамбле занимался академическим вокалом. Поклонники заметили, что в последние месяцы Тарасов не участвовал в некоторых концертах группы. По словам зрителей, его партии исполнял сын Серафим, который выходил на сцену вместе с коллективом.

После известия о смерти отца Серафим опубликовал совместные фотографии и оставил трогательное послание.

«Папа, я не забуду тебя никогда! Пусть земля тебе будет пухом», — написал он.

Алексей Тарасов был одним из музыкантов, участвовавших в становлении узнаваемого звучания «Любэ». Его голос можно услышать на записях коллектива, который на протяжении десятилетий остается одним из самых известных на российской эстраде.

Причина смерти артиста официально не раскрывается. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова. Музыкант скончался в январе 2026 года на 70-м году жизни. Он выступал в составе коллектива с 1998 по 2008 год.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов
9:09
Нечисть не уйдет сама: какой обряд очистит дом от негативной энергии после Хэллоуина
8:41
В гараже президента России может появиться новая модель Volga
8:11
Можно больше не читать? Кузьмина предложила школьникам помощь нейросетей
7:51
«Снаряды пролетали прямо над крышей»: жители Алешек — о пережитых обстрелах
7:38
«Вопрос в том, как блогеры к этому относятся»: Кузьмина о заработке в соцсетях

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Их было очень много»: Якубович не смог выбрать самый необычный подарок
«Девочка, передайте за проезд»: Кузьмину принимали за ребенка из-за ее роста
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео