Почему Лолита жалеет о шикарной недвижимости в Москве?
Певица Лолита считает, что недвижимость в Москве уже ничего не стоит
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Знаменитость призналась, что у нее есть абсолютно все. Но что с этим делать?
Певица Лолита призналась, что не знает, что делать со своей недвижимостью в Москве и уже жалеет о дорогостоящих покупках. Об этом она рассказала KP.RU.
По ее словам, все ее квартиры, купленные на гонорары от концертов, сейчас стоят без дела и даже некому за ними ухаживать.
«Где-то трубы протекут, где-то обои отойдут, за всем этим нужно следить, а времени на каждую недвижимость просто нет», — говорит артистка.
Изначально Лолита просто мечтала о квартире в столице, ведь все детство она провела в коммуналке. Теперь у нее есть все, но что с этим делать?
По ее мнению, в наше время недвижимость уже ничего не стоит, а сдавать свои квартиры в аренду певица не хочет, так как боится, что арендаторы могут там все испортить.
На новогодних праздника Лолита успела отдохнуть от своих московских забот на море, а теперь вовсю готовится к своему юбилею. Также в этом году она планирует дать большой концерт.
Сейчас Лолита встречается с неким бизнесменом Романом. Он на восемь лет младше нее. Певица светится от счастья и то и дело хвалится подарками.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита Милявская покинула Россию.
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