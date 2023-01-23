Лолита Милявская покинула Россию: «Доехала к себе в дом»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 51

Певица Лолита Милявская отправилась в творческий отпуск в свой дом в Болгарии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка заявила, что на новом месте не будет давать концертов — для работы понадобятся только швабра, моющие средства и дрова.

Певица Лолита Милявская взяла перерыв в концертной деятельности и покинула Россию. Звезда отправилась в Болгарию, где у нее есть собственный дом. В социальных сетях она с радостью сообщила поклонникам о начавшемся отпуске и планах провести время в расслабляющей атмосфере загородной жизни. Артистка планирует гулять со своим лабрадором Боцманом и заниматься хозяйством.

«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок! Теплая куртка для прогулки с Боцманом по деревне, из стареньких. Как же мы соскучились друг по другу. Завидую „тетенькам“, у которых только красивые фотки и хватает времени на подбор ракурсов», — заявила исполнительница.

Милявская показала высокие горы, огромную придомовую территорию с беседками и бассейн. Она призналась, что рада возможности провести время в райском месте в самом комфортном состоянии — без необходимости соответствовать статусу и думать, как она сейчас выглядит. Поклонники по-доброму позавидовали артистке и пожелали ей отличного отпуска. А еще заметили, что в любом наряде и даже без укладки и косметики она выглядит здорово — потому что счастливые минуты украшают каждого.

На днях Милявская опубликовала уютное видео с 80-летней мамой и 24-летней дочерью Евой. У девушки проблемы со здоровьем, раньше артистка скрывала ее от публики, но в последнее время все чаще показывает поклонникам. Наследница до известных событий жила в Киеве с бабушкой, потом Лолите удалось перевезти родственниц в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица отреагировала на введенные против нее санкции Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об ограничениях для 119 российских артистов, в том числе Лолиты Милявской, Ирины Аллегровой, Анны Семенович, Ларисы Долиной, Полины Гагариной, Димы Билана и других.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

Последние новости

4:35
В Швейцарии сочли передачу российских активов Украине незаконной
4:11
Лолита Милявская покинула Россию: «Доехала к себе в дом»
3:54
Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой
3:32
Григорий Летоуказатель: почему 23 января нужно съесть хотя бы кусочек мяса
3:27
Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию
3:15
Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

Сейчас читают

Валерий Афанасьев вышел на связь после госпитализации: «Травма на спектакле»
Опасные знаки: какие метки на руках нельзя игнорировать
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023