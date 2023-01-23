Лолита Милявская покинула Россию: «Доехала к себе в дом»

Артистка заявила, что на новом месте не будет давать концертов — для работы понадобятся только швабра, моющие средства и дрова.

Певица Лолита Милявская взяла перерыв в концертной деятельности и покинула Россию. Звезда отправилась в Болгарию, где у нее есть собственный дом. В социальных сетях она с радостью сообщила поклонникам о начавшемся отпуске и планах провести время в расслабляющей атмосфере загородной жизни. Артистка планирует гулять со своим лабрадором Боцманом и заниматься хозяйством.

«Доехала к себе в дом. Швабра, пылесос, моющие средства, дрова и все, что надо для творческого отпуска без песен. Люблю я это дело! Никаких макияжей, каблуков, расчесок! Теплая куртка для прогулки с Боцманом по деревне, из стареньких. Как же мы соскучились друг по другу. Завидую „тетенькам“, у которых только красивые фотки и хватает времени на подбор ракурсов», — заявила исполнительница.

Милявская показала высокие горы, огромную придомовую территорию с беседками и бассейн. Она призналась, что рада возможности провести время в райском месте в самом комфортном состоянии — без необходимости соответствовать статусу и думать, как она сейчас выглядит. Поклонники по-доброму позавидовали артистке и пожелали ей отличного отпуска. А еще заметили, что в любом наряде и даже без укладки и косметики она выглядит здорово — потому что счастливые минуты украшают каждого.

На днях Милявская опубликовала уютное видео с 80-летней мамой и 24-летней дочерью Евой. У девушки проблемы со здоровьем, раньше артистка скрывала ее от публики, но в последнее время все чаще показывает поклонникам. Наследница до известных событий жила в Киеве с бабушкой, потом Лолите удалось перевезти родственниц в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица отреагировала на введенные против нее санкции Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об ограничениях для 119 российских артистов, в том числе Лолиты Милявской, Ирины Аллегровой, Анны Семенович, Ларисы Долиной, Полины Гагариной, Димы Билана и других.

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