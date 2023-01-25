Девять человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом под Тулой
Предварительные данные о страшной аварии в Тульской области рассказали в региональном Минздраве.
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области. Как сообщили в Минздраве по региону, столкнулись микроавтобус и грузовик.
«По предварительным данным, погибли девять человек, данные о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Других подробностей о происшествии пока нет. Обстоятельства аварии уточняются.
ОБНОВЛЕНИЕ 18:35
В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло 25 января в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо». По предварительным данным, микроавтобус марки Volkswagen выехал на встречку и врезался в автоцистерну. В результате обе машины оказались в кювете — грузовик лежал на микроавтобусе. Водитель автоцистерны трезв.
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