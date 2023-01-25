Девять человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом под Тулой

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 92

Предварительные данные о страшной аварии в Тульской области рассказали в региональном Минздраве.

Девять человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом под Тулой

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области. Как сообщили в Минздраве по региону, столкнулись микроавтобус и грузовик.

«По предварительным данным, погибли девять человек, данные о пострадавших уточняются», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Других подробностей о происшествии пока нет. Обстоятельства аварии уточняются.

 

ОБНОВЛЕНИЕ 18:35

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло 25 января в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо». По предварительным данным, микроавтобус марки Volkswagen выехал на встречку и врезался в автоцистерну. В результате обе машины оказались в кювете — грузовик лежал на микроавтобусе. Водитель автоцистерны трезв.

Девять человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом под Тулой

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Фото: МЧС РФ по Тульской области

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Фото: МЧС РФ по Тульской области

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Фото: МЧС РФ по Тульской области

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🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

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