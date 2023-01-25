Под больницей в Санкт-Петербурге обнаружили братскую могилу — видео

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 72

Захоронение нашли во время строительных работ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Young; 5-tv.ru

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Реконструкция больницы на Авангардной улице в Санкт-Петербурге закончилась неожиданной находкой. Во время строительных работ экскаваторщики обнаружили братскую могилу. Об этом сообщил сайт 78.ru. Видео с места происшествия попало в распоряжение 5-tv.ru.

В захоронении кроме трупов было оружие, в частности, были найдены гранаты.

Сколько лет тела пролежали под зданием в северной столице не сообщается. Сотрудники полиции начали работу на месте для выяснения обстоятельств.

Недавно издание сообщало, что при проведении земляных работ на территории медицинского учреждения наткнулись на боеприпас. Вызванная на место группа ОМОН «Бастион» резюмировала, что находка оказалась минометной миной калибра 82 миллиметра в состоянии коррозии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге раскрыли преступление 30-летней давности.

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Под больницей в Санкт-Петербурге обнаружили братскую могилу — видео

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