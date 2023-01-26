Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Четвертого февраля 2023 года наступит Новый год по солнечному китайскому календарю, и в мире на год воцарится энергия Водяного Кролика. В отличие от лунного календаря, где даты наступления нового года подвижны (второе полнолуние после дня зимнего солнцестояния 21 декабря) и варьируются с 20 января по 21 февраля, солнечный календарь устойчив и новый год там всегда начинается четвертого февраля со старта сезона Весны или Дерева. Именно поэтому новый год в Китае празднуется как день прихода Весны.

Вообще особого противоречия между лунной и солнечной датами наступления нового года нет. Приход нового года в Китае — это приход новых энергий, а энергии не включаются как по щелчку — они всегда перетекают друг в друга. Влияние энергии Водяного Кролика началось еще в декабре и нарастало весь январь, вплоть до наступления солнечного нового года.

Общий гороскоп для всех знаков на 2023 год

Итак, что же нас ждет в год Водяного Кролика? Чтобы это узнать надо разобраться в природе приходящих энергий согласно теории Бацзы. А что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы, ранее рассказывал 5-tv.ru.

Фото: www.globallookpress.com / S. Klewitz-Seemann

Водяной Кролик — это сочетание энергий Инь Воды и Инь Дерева. Инь Вода — главная стихия года, которая олицетворяет собой спокойную Воду. Капли росы, ручеек, родник, небольшой водоем, который подпитывается родником — вот проявления Инь Воды. Она спокойная и очень мирная, в отличие от мощной и быстрой Ян Воды.

Правда на этом их различия и заканчиваются. Инь Вода, как и Вода Ян олицетворяет собой стихию коммуникаций. Ее главное свойство — связывать, соединять. Причем, неважно, что: географические объекты, людей, сообщества. Переносить информацию, грузы, эмоции Вода — хранилище тайн нашего подсознания и символ интуиции. Вода — это встречи, разговоры, переговоры, любое общение.

Кролик — это знак Инь Дерева. Главные свойства стихии Дерева — это обновление, рост и развитие. Инь Дерево, в отличие от Дерева Ян — это не большое крупное растение, а хрупкий, но при этом жизнеспособный цветок, трава. Сочетание Инь Воды и Инь Дерева метафорически можно представить себе как утреннюю росу на цветке. Итак, символ года Водяного Кролика — это прекрасный цветок, украшенный каплями росы.

Энергетически, 2023 год продолжит тренды 2022, но в более мягкой, миролюбивой форме. Много новостей, информации, общения. Разговоры на кухнях и ток-шоу, СМИ всех сортов. Главными людьми 2023 года будут журналисты и переговорщики. Основные усилия 2023 года будут направлены на то, чтобы найти выход из сложных геополитических ловушек, договориться. Можно ожидать, что атмосфера энергетического шторма сменится на штиль. Не очень устойчивый, но тем не менее.

Сочетание Инь Воды и Кролика — это звезды интеллекта и покровительства искусству. В почете в 2023 году будут интеллектуалы, те, кто может найти умные решения сложных проблем, люди с неординарным взглядом на мир. При этом Вода — это хранилище интуиции, тайного знания и в новом году можно ожидать расцвета мастеров закулисных дел. Многое из того, что произойдет в 2023 году будет решаться не на виду. В общем, появится новый контент у любителей теорий заговоров.

Дети, рожденные в 2023 году, получат в награду пытливый творческий ум, любовь к знаниям и способность их передавать другим. Родятся профессоры консерваторий, не меньше. Они будут скромны, начитанны и романтичны. Их будет отличать страсть к перфекционизму, отсутствие сребролюбия, независимый характер и тонкая эмоциональность.

Атмосфера в 2023 году будет относительно мирная, но при этом прохладная. Энергии Огня в году нет, а Огонь по Бацзы — это счастье, ясность и оптимизм. Отсутствие Огня придаст восприятию мира депрессивный оттенок. Пропадет ясность и четкость планов, все замедлится. Представьте, что вы бредете в плотном весеннем тумане. Не очень понятно куда идти, где верх, где низ. Потерянные ориентиры предлагается искать внутри себя, ведь Вода включает интуицию, и в общении с единомышленниками. Вместе оно куда как приятней даже по туманам бродить. Они тогда становятся очень романтичными.

Фото: www.globallookpress.com / S. Klewitz-Seemann

Экономика в 2023 тоже будет переживать депрессию, спутанность и замедление. Надежды на выход из экономического пике стоит строить года так с 2025, когда придет год Змеи и принесет в мир энергию Огня.

Более-менее в прибыли в 2023 году будут индустрии Земли и Металла. Земля — это все, что связано с недвижимостью, гостиничным бизнесом, строительством, хранением, землеустройством, сельским хозяйством. При этом дела такого бизнеса лучше пойдут в первой половине года. Металл — это IT, машиностроение, ювелирное искусство, госслужба, силовые структуры, банковский бизнес, юриспруденция. Могут укрепиться криптовалюты и все, что с ними связано. Сфера искусственного интеллекта также в фаворе.

Гороскоп на 2023 год по стихиям

Стихии Огня и Дерева в 2023 году могут испытывать финансовые трудности. Профессии Огня — это все, что связано с топливом (нефть, газ и переработка), электричеством. Это сфера развлечений, кино, шоу-бизнес, ресторанный бизнес, реклама, психология, тренерский бизнес. Профессии стихии Дерева — это все, что связано с бумагой, изданием книг и журналов, производством мебели, преподаванием, образованием. Также это сферы, связанные с детьми, медициной, парикмахерским делом, музыкой, литературой и изобразительным искусством, цветоводством, защитой окружающей среды.

При этом свобода творческого самовыражения в 2023 году будет проявляться очень активно и оригинально. Можно ожидать нетривиальных произведений искусства и способов трансляции творческой энергии.

Год Кролика может принести в мир скандалы на сексуальной почве, стихийные бедствия типа оползней, неустойчивость транспортной инфраструктуры. Вероятны крушения самолетов и поездов. Ну и конечно, обострится все, что связано с экологией.

С точки зрения здоровья в 2023 году вероятны повреждения опорно-двигательного аппарата (особенно у тех, кто родился в год Петуха) и проблемы с сердечно-сосудистой системой (особенно у людей, родившихся в день Инь Огня). Если вы знаете, что кости и позвоночник у вас слабое место — организуйте профилактические мероприятия, займитесь укреплением организма. Если у вас генетическая склонность к гипертонии — проверьте сердце и сосуды.

Наиболее уязвимыми в 2023 году будут люди с Петухом и Кроликом в карте. А также люди, у кого в карте есть небесный ствол Инь Огонь. У Петуха с хозяином года Кроликом намечается столкновение. Люди этого знака будут испытывать ломку и трансформацию.

Родившиеся в год Кролика также вступают в год трансформации и малой удачи. Те, у кого в карте есть Инь Огонь будут испытывать как минимум повышенную эмоциональную возбудимость, что может послужить катализатором неприятностей.

Никогда не стоит зацикливаться на невеселой составляющей Бацзы прогноза. Предупреждения о негативных аспектах нужны для того, чтобы приготовиться к ним, подстелить соломки в самых нужных местах. Стоить помнить два универсальных правила: «предупрежден — значит вооружен» и «где тонко, там и рвется».

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте Бацзы — Дерево) в 2023 году могут испытывать подъем интереса к собственным корням и тягу к саморазвитию. Потянет учиться, просвещаться и просвещать. Вероятно повышенное внимание к проблемам родственников. Весьма возможна озабоченность собственным здоровьем. Лечиться, учиться и заботиться о родных — девиз 2023 года для людей Дерева.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) — в 2023 году испытывают перегрузки из-за внешнего давления. Это могут быть начальники и бюрократы всех мастей. Это могут быть учителя или супруги — кому как в карте написано. Важно, что год будет проверять вашу стойкость и умение дисциплинировать самого себя, чтобы не сдаваться под натиском внешних сил.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте Бацзы — Земля) в 2023 заняты мыслями о деньгах. Прибыль придет к тем, кто слушает собственную интуицию, проявляет гибкость, умеет договариваться и разрешать конфликты. Заработанные деньги стоит сразу же пристраивать — переводить в твердую форму (покупать недвижимость, например), чтобы они, как вода, не утекали сквозь пальцы.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте Бацзы — Металл) в 2023 году полны самовыражения и амбиций. Творческая энергия требует выхода и ее обязательно надо реализовать. При этом проявления этой энергии могут принять характер бунта. Это касается прежде всего Инь Металла. Если вы Инь Металл, то в 2023 году ваши супруги и/ или начальники смогут убедиться в том, что с вами лучше не связываться.

Люди Воды (небесный столп дня в карте Бацзы — Вода) в 2023 году будут погружены в круговорот общения. Встречи, тусовки, переговоры, разговоры, решение проблем друзей, родных, знакомых. Новые знакомства, выход на новый уровень публичности, повышение авторитета и экспертности — все это перспективы 2023 года для людей знака Вода. Ян Вода будет нести расходы (материальные и эмоциональные), Инь Вода получит поддержку от сообщества. В целом, год для людей Воды будет относительно гладким и эффективным.

Китайский гороскоп для Тигра 2023

Фото: 5-tv.ru

Тигр в наступившем году несколько выдохнет. Дублирование символа одной из земных ветвей обычно оказывает довольно активное влияние на человека, а в 2022 году было дублирование Тигра — яркого и мощного. И оно не могло пройти незамеченным. В год Кролика Тигры почувствуют чуть больше спокойствия и уверенности. Они будут по прежнему сильны, так как Кролик олицетворяет собой пик сезона Дерева. На повестке дня Тигров в 2023 вопросы роста и развития. Новые вызовы, новые возможности, но в более спокойной эмоциональной обстановке. Также родившиеся в год или день Тигра получат от Кролика в подарок возможность встречи романтического партнера.

Китайский гороскоп для Кролика 2023

Фото: 5-tv.ru

Кролик в 2023 году получает дублирующую энергию. У Кроликов по дню рождения будет фокус внимания на вопросы семьи и брака, а Кролики по году рождения входят в период стресса и трансформации. Рожденным в год Кролика в 2023 году рекомендуется максимально контролировать эмоциональную сферу, удерживаться от совершения импульсивных поступков, принимать любые решения только хорошенько все взвесив. Энергетически ослабленным Кроликам год может принести проблемы со здоровьем. Вероятны срывы планов и прочие форс-мажоры. Энергия года направлена на избавление от старого и начало нового витка. Некоторые школы Бацзы советуют Кроликам носить с собой весь год фигурку Собаки — это поможет ослабить негативное влияние дублирующей энергии.

Китайский гороскоп для Дракона 2023

Фото: 5-tv.ru

Дракон в год Водяного Кролика получает усиление своей стихии — Дерева. Вопросы дальнейшего роста и развития по-прежнему стоят для него на первом плане. При этом Кролик на Дракона может действовать как раздражающий элемент. Дракону стоит научиться контролировать свою эмоциональную сферу — придумать лайфхаки, которые бы позволили снизить уровень эмоциональных реакций, в особенности, негативных.

Китайский гороскоп для Змеи 2023

Фото: 5-tv.ru

Змея в год Кролика чувствует себя относительно нейтрально. В отличие от года Тигра, когда в картах Змей происходило усиление негативной стороны Огня, год Кролика подарит Змеям спокойствие и прохладу. И усиление тяги к путешествиям.

Китайский гороскоп для Лошади 2023

Фото: 5-tv.ru

Лошадь с Кроликом, с одной стороны, не очень друг друга любят и иногда ссорятся. С другой стороны, родившиеся в год или день Лошади получают в году Кролика подарок — символическую звезду «Цветок Романтики» и возможность влюбиться. В остальном год для Лошади ожидается спокойный, куда более спокойный, чем был 2022-й.

Китайский гороскоп для Козы 2023

Фото: 5-tv.ru

Коза в год Кролика расцветает и обретает гармонию. Приход года Кролика усиливает в картах Бацзы элемент Дерева, что может повлиять на то, как для Коз сложится этот год. Те, кому стихия Земли не полезна, могут существенно улучшить свой потенциал. Потенциально, люди, родившиеся в День или год Козы будут более мобильны и подвижны.

Китайский гороскоп для Обезьяны 2023

Фото: 5-tv.ru

Обезьяна в год Кролика тоже получает возможность выдохнуть. 2022 год принес родившимся в год или день Обезьяны много трансформационной энергии. 2023 в этом плане — кайф и тишина. Хотя конечно, сезон Дерева для Обезьяны не очень дружественный. Преодолевать и сопротивляться обстоятельствам все равно придется, но совсем не в такой объеме как в году Тигра. Единственное, Обезьянам надо как-то дотянуть до марта, так как в феврале, хоть и наступит год Кролика, но начнется-то он снова с месяца Тигра.

Китайский гороскоп для Петуха 2023

Фото: 5-tv.ru

Петух в год Кролика на прицеле у всяких неожиданностей и трансформаций. Энергия столкновения будет действовать весь год и усилится в сентябре — в месяц Петуха. Стоит ждать перемен, ухода старого и прихода нового. Этот переход однозначно будет не гладким, его болезненность будет зависеть от того, насколько сильно вы цепляетесь за свои жизненные сценарии и убеждения. Чем легче вы сможет отпустить все, что будет от вас уходить, будь то партнеры, друзья, старая работа, привычки — тем легче пройдет ваша трансформация. В каких областях жизни может произойти трансформация будет заисеть от того, где в карте стоит Петух. Если в столпе дня, то могут возникнуть проблемы в браке или, наоборот, удастся создать семью. Те, кто родился в месяц Петуха испытают трансформации в области карьеры, а те, у кого Петух это год рождения могут весь год быть заняты проблемами родственников. Петухам также стоит быть аккуратнее с экстремальными развлечениями и внимательнее к телу. В 2023 году у них вероятны травмы разного рода. Облегчить течение года столкновения можно, если Петух будет носить при себе фигурку Собаки.

Китайский гороскоп для Собаки 2023

Фото: 5-tv.ru

Собака в год Кролика получает в подарок звезду «Цветок романтики» со всеми вытекающими. Если вы поиске партнера по жизни, обратите внимание на сигналы, которые вам будет посылать Вселенная в 2023 году. Мало того, Собака вообще настолько нежно относится к Кролику, что тот своим приходом может растопить суровое сердце этого знака. Собаки в год Кролика станут существенно мягче и менее категоричными, что не отразится на них и на окружающих.

Китайский гороскоп для Свиньи 2023

Фото: 5-tv.ru

Свинья в год Кролика пребывает в гармонии и временно превращается в Дерево, главной задачей которого становится рост и развитие. Свинью потянет учиться, писать, рисовать и выращивать растения. Стоит использовать эту возможность для того, чтобы совершить рывок в правильном направлении. Вообще год для Свиньи благоприятен, ведь в нем правит Вода, ее стихия. Можно также ожидать усиления интуиции — сильной стороны людей со Свиньей в карте.

Китайский гороскоп для Крысы 2023

Фото: 5-tv.ru

Крыса в год Кролика испытывает эмоциональные перегрузки. Соединение Крысы и Кролика дает так называемое «нецивилизованное наказание». Оно проявляется в повышенной возбудимости, скандальности, склонности к авантюрным поступкам, особенно в интимной сфере. Курортные романы, интрижки и флирт, переходящий границы — все это может стать реальностью для крыс в 2023 году. Особенно внимательными к этому аспект должны быть родившиеся в день Крысы.

Другое проявление этого наказания — получение и/или нанесение обид и оскорблений. Если вы чувствуете, что вас кто-то внезапно унижает, подумайте, может это ваша реакция, а не реальность?

Китайский гороскоп для Быка 2023

Фото: 5-tv.ru

Бык в год Кролика будет более подвижен чем обычно. Дерево года растолкает замерзшую Землю Быка и придаст ему динамики и желание двигаться и расти. В остальном год как год — нормальный такой.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что все рекомендации по поводу года — относительные. Определить точное положительное или отрицательное влияние энергий наступающего года на каждого из нас возможно только при анализе персональной карты Бацзы и понимании какой элемент нам полезен, а какой не очень.

Всем удачи в новом году!