«Не теряю надежды»: певица Монеточка* объявила об отмене концертов в РФ

Уральская певица не стала объяснять причины отмены выступлений. Но публика до сих пор помнит ее отвратительное поведение после начала СВО.

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка, отменила перенесенные концерты в пяти российских городах. Она должна была выступать в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе.

«Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не „перенос“, а „отмена“. Я читала комментарии о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас проще», — написала она в социальной сети.

Вместе с тем она выразила надежду, что ей когда-нибудь посчастливится вновь выступить перед российскими зрителями, в особенности в родном Екатеринбурге.

«Не теряю надежды на то, что однажды выступлю в этих городах», — заключила она.

К слову, с чем именно связана отмена выступлений, она сообщать не стала. Возможно, из-за резкой позиции в отношении родины. С начала спецоперации артистка осудила действия России. Чуть позже покинула страну. Обосновалась в литовском городе Вильнюс, откуда анонсировала тур по Европе. Неделю назад Монеточка вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве. Кроме того, она выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого Минюст включил артистку в список иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Аллы Пугачевой.

* — признана иностранным агентом в России