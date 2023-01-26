«Не теряю надежды»: певица Монеточка* объявила об отмене концертов в РФ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Певица Монеточка* отменила концерты в России

«Не теряю надежды»: певица Монеточка* объявила об отмене концертов в РФ

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Читайте нас в: Дзен Новости

Уральская певица не стала объяснять причины отмены выступлений. Но публика до сих пор помнит ее отвратительное поведение после начала СВО.

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка, отменила перенесенные концерты в пяти российских городах. Она должна была выступать в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе.

«Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не „перенос“, а „отмена“. Я читала комментарии о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас проще», — написала она в социальной сети.

Вместе с тем она выразила надежду, что ей когда-нибудь посчастливится вновь выступить перед российскими зрителями, в особенности в родном Екатеринбурге.

«Не теряю надежды на то, что однажды выступлю в этих городах», — заключила она.

К слову, с чем именно связана отмена выступлений, она сообщать не стала. Возможно, из-за резкой позиции в отношении родины. С начала спецоперации артистка осудила действия России. Чуть позже покинула страну. Обосновалась в литовском городе Вильнюс, откуда анонсировала тур по Европе. Неделю назад Монеточка вышла на сцену с сине-белым флагом участников протеста против СВО в Литве. Кроме того, она выкрикнула лозунг украинских националистов. После этого Минюст включил артистку в список иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Аллы Пугачевой.

* — признана иностранным агентом в России

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.96
0.21 74.96
0.27
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кроли...

Последние новости

4:25
Лучше не рисковать: какую опасность таит грипп, перенесенный «на ногах»
4:10
Немецкий депутат о поставках танков на Украину: «Бундесвер слаб как никогда»
4:10
Ермилов день: на что 26 января по старым приметам укажет кошка
4:00
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика
3:55
Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель снова свободна
3:36
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023