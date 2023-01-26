Британские военные отказались помогать женщине-кавалеристке, наблюдая за ее мучениями

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Сослуживцы повели себя отнюдь не как джентльмены.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru

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Великобритании военнослужащие из королевского полка не смогли проявить себя джентльменами в довольно деликатной ситуации. Они не подали руку женщине.

Кавалеристка долго не могла забраться на своего коня. Мужчины-сослуживцы смотрели на ее мучения со стороны, разве что придерживая лошадь. А вот девушке никто так и не помог — видимо, посчитав, что в королевских войсках правила обычной жизни не действуют.

Все это произошло незадолго до церемонии с участием конного отряда, члены которого обязаны быть отличными наездниками.

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