Новоиспеченный немецкий министр такая же марионетка, как и его предшественники. А кукловод остался тот же.

Борис Писториус сменил на посту главы Минобороны ФРГ ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. Политолог Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему при действующем канцлере Германии Олафе Шольце никакой министр обороны не сможет повлиять ни на внутреннюю политику страны, ни на процессы на Украине.

По словам эксперта, Писториус лишь очередной чиновник, которого поставил Шольц. Раньше новоиспеченный глава военного ведомства работал в структурах, которые занимались укреплением советско-германского сотрудничества, однако сейчас он направляет свои силы против России.

«Никакой министр обороны Германии никакие процессы на Украине изменить не может. Надо понимать простые вещи — Германия не является суверенным государством. Если бы она была суверенным государством, она бы поняла, что поставлять танки на Украину не в ее интересах», - прокомментировал Литовкин.

Немецкий министр обороны еще не проявил себя в должности. По словам политолога, Писториус успел лишь обсудить на «Рамштайне» судьбу немецких поставок. Эксперт добавил, что решение было принято под давлением США вопреки национальным интересам страны, зато в рамках «натовской солидарности».

«Выбор всегда есть. Почему у Эрдогана есть выбор? Почему у Орбана есть выбор? А Шольца нет выбора. Просто есть мужчина, а есть тряпка», - подчеркнул Литовкин.

По словам политолога, предшественница Писториуса и вовсе опозорилась, и если она банально ничего не понимала в своих делах, то новый министр обороны никаких решающих изменений в военную политику ФРГ привнести не сможет из-за связанных рук.

«Писториус это такая же марионетка, как и все остальные. Там министр обороны не играет никакой роли. Все делает Вашингтон и Берлин, а министр обороны это просто исполнитель», - заключил специалист.

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