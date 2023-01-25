Путин заявил об оккупации Германии войсками США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 68

Путин: войска США в Германии фактически и юридически оккупационные

Путин заявил об оккупации Германии войсками США

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Stefan Auth

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Российский лидер подчеркнул вклад Советского Союза в ход немецкой истории.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что американские войска в ФРГ фактически и юридически до сих пор являются оккупационными. Об этом президент рассказал во время общения со студентами по случаю Татьяниного дня.

Путин напомнил, что исторически Германия после Второй мировой войны разделилась на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. По его словам, именно СССР положил конец этому оккупационному статусу.

«А Соединенные штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — подчеркнул российский лидер.

Президент России добавил, что советские войска были в Австрии, но оттуда ушли добровольно. РФ, как правопреемник Советского Союза, выступала гарантом нейтралитета республики. По словам Путина, многие австрийцы помнят историю и благодарны России.

«Что касается других европейских стран, — ситуация сложная», — заключил глава страны.

В сентябре 2022 года Владимир Путин заявлял, что США являются оккупантами не только Германии, но и Японии, а также Южной Кореи. При этом, по его словам, Америка утверждает о равноправии с этими государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик призвал мир поблагодарить Путина.

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