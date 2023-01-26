Молодоженам предложили выплатить повышенный кешбэк на медовый месяц в России

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Полина Долгова
Полина Долгова 172

Политолог Антон Орлов предложил ввести повышенную выплату на медовый месяц для молодоженов

Молодоженам предложили выплатить повышенный кешбэк на медовый месяц в России

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Кешбэк для путешествующих по стране — 20% от суммы затрат — активен с 2020 года.

Политолог и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко предложил ввести повышенную выплату для недавно вступивших в брак граждан. Об этом сообщает издание RT.

В своем предложении Орлов напомнил, что с 2020 года активен проект туристического кешбэка для странствующих по России — 20% от суммы затрат, но не более 20 тысяч рублей.

Более того, с осени прошлого года введен кешбэк до 40 тысяч рублей для тех, кто выбрал отдах на Дальнем Востоке.

«В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка — до 50%, но не более 50 тысяч рублей», —пишет Антон Орлов в своем обращении.

Молодожены смогут однократно получить выплату, узаконив отношения не позднее чем за полгода до момента поездки.

Политолог указал, что за время действия данного проекта, к этой поддержке прибегли уже миллионы граждан России, что также благоприятного отразилось и на развитии отечественного туризма.

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