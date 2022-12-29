Кинуть обидку: стоит ли уходить с работы из-за невыплаченной премии

Непростая ситуация в мире влияет на возможность компаний предоставлять сотрудникам дополнительные бонусы.

Стоит ли уходить с работы, если не выплатили новогоднюю премию, выяснили журналисты KP.RU. Издание провело опрос среди подписчиков. В нем приняли участие более десяти тысяч человек. Согласно результатам, премию выплатят лишь 7% опрошенных. По признанию 72% респондентов, в их компаниях нет никаких дополнительных выплат.

Карьерный консультант Галина Бобкова считает, что 72% является большим показателем, поскольку в прошлом году бонусы и премию получали гораздо больше людей. Сейчас же большая часть компаний живет в режиме экономии, это происходит не от хорошей жизни.

С одной стороны, если работодатели уволят сотрудников, то при нормализации ситуации придется набирать их в бешеном темпе и дороже. С другой, работников пытаются перевести на сокращенный режим, урезая зарплаты.

«Поэтому нужно отдать должное тем работодателям, которые пусть и сэкономили на выплате новогодних премий и 13-й зарплаты, но при этом максимально сохранили штат, ситуация на рынке труда сейчас неопределенная, не факт, что, хлопнув дверью на прежней работе, вы найдете работу лучше», — сказала эксперт.

К слову, до этого эксперты назвали самую дефицитную професию в 2022 году. Ранее 5-tv.ru писал о том, как подросткам найти работу в России.