Если бы не он: как сын избавил Иду Галич от зависимости

Блогер сильно переживала из-за того, что несколько лет назад от нее отвернулись близкие люди. Впрочем, это состояние длилось недолго.

Телеведущая и блогер Ида Галич стала мамой два года назад. Она призналась, что сын Леон в буквальном смысле почистил пространство вокруг нее. Об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.

Вспоминая о беременности, Галич подчеркнула, что именно в этот период перестала общаться со многими друзьями, которых считала близкими. Это заставляло ее сильно переживать. Только спустя время теледива поняла, что все произошло не зря.

«Из моей жизни ушли люди, которые не ценили меня и мое время. Я выпала из компаний с запрещенными веществами. Я перестроилась на совсем другие реалии. Сейчас понимаю, что во время беременности случилось так, что вокруг меня остались самые верные и преданные друзья», — заявила 32-летняя Галич.

Теперь девушка знает насколько верна фраза «твой ребенок чистит пространство вокруг тебя».

«Вы можете считать меня отбитой и отлетевшей, в какой-то степени это абсолютная правда», — подчеркнула Ида Галич.

Девушка растит сына Леона, родившегося в браке с блогером Аланом Басиевым. Пара разошлась в конце 2020 года, но попыталась сохранить нормальные отношения ради общего ребенка.

Как сообщал 5-tv.ru, Иде Галич приходится часто отбиваться от хейтеров, критикующих ее сына из-за длинных волос.