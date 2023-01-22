«Сколько коротко стриженных мудаков»: Галич возмутилась критике образа ее сына

Блогер убеждена — воспитание человека зависит от множества факторов. А длинные волосы никак не влияют на дальнейшую жизнь ребенка.

Телеведущая и блогер Ида Галич в отличие от некоторых знаменитостей не скрывает сына Леона от публики. Она активно делится фото и видео с малышом. Но периодически нарывается на критику. Одним из последних обсуждений стала прическа двухлетнего ребенка. Некоторые возмутились, зачем мальчику родители отращивают волосы. Галич, устав от осуждения, подняла этот вопрос в своем Telegram-канале.

«Это мой сын. Мне нравится маленький серфер. Я обожаю его золотые локоны. Некоторые пишут, что длинные волосы могут сделать из него бабу елки-палки. Ох, сколько коротко стриженных мудаков с телочьим поведением я встречала», — отметила Галич.

По ее мнению, прическа никак не влияет на то, каким вырастет ребенок. Ведь существуют и мужчины, которые внешне выглядят как мужчины, но поступки оставляют желать лучшего.

«Каким вырастит мальчик, зависит от множества факторов. Думаю, для того, чтобы вырастить сына достойным человеком, мне придется вложить в него чуть больше сил, чем в стрижку», — заключила знаменитость.

К слову, Леон — общий сын Галич и блогера Алана Басиева. Пара сыграла свадьбу в 2018 году. А в 2021-м супруги развелись.

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