США ввели санкции против россиян: кто в «черном» списке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против россиян: кто в «черном» списке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В новом списке более 15 физлиц: бизнесмены, политики и чиновники.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против физических и юридических лиц российской стороны. Об этом сообщается в официальном релизе Госдепа.

В новом списке более 15 физических лиц, среди которых — бизнесмены, политики и чиновники. Кроме того, в перечень дополнительно попали свыше тридцать организаций.

Около месяца назад, в декабре 2022, американцы ввели санкции против бизнесмена Владимира Потанина, вице-премьера Андрея Белоусова и ряда российских губернаторов. Также США ввели санкции в отношении Воздушно-космических сил России и командования военно-транспортной авиации России.

А вот в ЕС заявили, что не смогут вводить санкции против России с такой же скоростью, как раньше. Оказалось, что пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. Более того, сейчас еще даже не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Штаты не пренебрегают предупреждениями РФ о «красных линиях». В МИД РФ подчеркнули, что против российской стороны ведут гибридную войну, поэтому разговоры про «красные линии» уже в прошлом. По утверждению МИДа, Штаты недвусмысленно заявили о желании нанести РФ стратегическое поражение, игнорируя реальность.

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