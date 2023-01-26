Кирби: Штаты не пренебрегают предупреждениями РФ о «красных линиях»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Представитель Белого дома Кирби: Штаты не пренебрегают предупреждениями России о красных линиях

Кирби: Штаты не пренебрегают предупреждениями РФ о «красных линиях»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Американская сторона ведет на Украине свою игру, но при этом «держит ухо востро». Как за океаном объясняют собственную позицию?

Предупреждениями России о «красных линиях» не пренебрегают в США. Об этом в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

Таким образом Кирби ответил журналисту на вопрос о восприятии Вашингтоном всерьез предупреждений РФ. Также он озвучил тезис американского президента Джо Байдена о том, что танки, поставляемые украинской стороне, не представляют угрозы для России.

«Угрожают ли они русским солдатам, можете поспорить, что это так. Но русским солдатам на Украине, не России, собственно», — добавил Кирби.

Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали слова постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад, вероятно, пересек еще не все «красные линии» в Незалежной. Также в МИД РФ подчеркнули, что против российской стороны ведут гибридную войну, поэтому разговоры про «красные линии» уже в прошлом. По утверждению МИДа, Штаты недвусмысленно заявили о желании нанести РФ стратегическое поражение, игнорируя реальность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой пакет помощи Украине анонсировали в США.

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