В Петербурге автолюбитель ударил женщину-водителя
Владельцу внедорожника не понравились маневры машины такси.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Дорожная драма разыгралась сегодня в Петербурге.
На одном из перекрестков машина такси не вписалась в поворот и собиралась сдать назад. Но ее уже подпер сзади внедорожник, и уступать не хотел. Словесная перепалка быстро переросла в нечто более серьезное.
Предположительно, первым оскорблять начал именно водитель внедорожника. Он быстро скрылся с места происшествия, его ищут.
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