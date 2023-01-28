Военный эксперт высмеял боевые самокаты Латвии на Украине: «С племенами воевать»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 987

Военный эксперт Кнутов рассказал, что боевые латвийские самокаты не помогут Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Первый груз уже отправлен из Прибалтики, однако есть ли смысл в таких поставках?

С танками у Латвии большие проблемы, поэтому она решила поставить Украине боевые самокаты. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов. Собеседник отметил, что, возможно, они пригодятся для перевозки грузов или даже смогут использоваться подразделениями разведки, но в целом вряд ли найдут применение у украинских военных.

«Это символическая поставка. Их (самокаты — Прим. ред.) примут, может, продадут по коррупционной схеме. Она не влияет на боеспособность украинской армии», — прокомментировал Кнутов.

Он отметил, что парады с участием боевых самокатов выглядят комично, но преподносится все достаточно пафосно.

«Когда смотришь на ту армию, которая идет, можно улыбнуться и сказать, что воевать они могут только с племенами в Африке, которые еще пока не знают, что такое современное оружие», — добавил специалист.

До этого появилась информация, что на Украину отправлен первый груз военной техники из Латвии, а именно, девять квадроциклов с боевыми платформами и четыре военных самоката.

Ранее 5-tv.ru писал о том, лицензию какого канала аннулировали в Латвии.

Тема:
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