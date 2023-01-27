Раскачаться и получить льготы: таро-прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля.

Энергия недели (карта Десятка кубков в перевернутом положении)

Все будет хорошо и никаких потрясений нас ожидать не будет. Можно заниматься своими рутинными делами, быть с семьей и детьми.

Финансы (карта Рыцарь кубков в перевернутом положении)

Все внимание будут занимать вопросы, связанные с государственными моментами. Это больше про нынешнюю спецоперацию, чем про финансы. Эта карта говорит о том, что на какие-то платежи, на какие-то льготы — скорее всего не придется. Если смотреть на уровне обычного человека, а не государства, то карты не советуют заниматься крупными покупками, не идти на поводу своих эмоций. Не нужно делать себе просто так подарки, вам нужно заслужить такой подарок, нежели относится ко всему, будто все дается легко. На этой неделе лучше холодная голова, чем эмоции.

Здоровье (карта Четверка кубков в прямом положении)

Все будет хорошо, нужно заниматься активной деятельностью. Если вы чувствуете какой-то внутренний застой, то обязательно выходите из этого состояния. Посмотрите, что вам предлагает мир. Это может быть просто активность, какая-то новая деятельность. Это нужно сделать, чтобы ваше здоровье улучшилось. Откройте глаза и посмотрите, что делается вокруг. Сходите на гончарное искусство или курсы иностранных языков. Это также будет полезно для психического здоровья. Необходимо использовать те варианты, которые у вас сейчас есть. Также нужно узнать насчет льгот и попробовать, если ли возможность вылечиться бесплатно. Эта карта как раз напоминает об этом. Ваша ситуация, наверняка, не самая сложная. Даже если вы хандрите, есть возможность поднять свой боевой дух.

Личная жизнь (карта Тройка пентаклей в перевернутом положении)

Карты не советуют углубляться в вопросы личной жизни. Если вы будете выяснять отношения, то все уйдет в никуда. Энергия недели не про личную жизнь, а про работу, обычные дела. Если вы видите, что у вас сейчас не складываются отношения, то просто наблюдайте. Возрождать что-то тоже нельзя. Если отношений нет — не форсируйте события. Нужно разобраться в себе и посмотреть, чего хотите вы сами. Карты больше про погружение в себя.

Совет на неделю (карта Мир в прямом положении)

На следующей неделе не сидите дома, ведь мир полон возможностей. Вам нужно себя немножко раскачать. Энергия первой недели февраля будет достаточно застойная, вы будете склонны погружаться в себя, думать, что все не так. Карта просит вас перестать это делать и посмотреть вокруг. Мир интересен и безопасен, вам нужно идти на контакт с людьми. Театр, книги — мир открыт вам. Займитесь своей жизнью и проведите встречи с друзьями. Вы должны быть настроены дружелюбно к самому себе и к людям вокруг.

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