Как побороть внутренний голос, который сеет сомнения? Рассказала психодраматист Ольга Малинина.

Психологи считают, что мечтать полезно и здорово. Если у человека нет депрессии, то его желание помечтать показывает, что он понимает, чего хочет. Однако иногда внутри нас есть второй голос, который мешает сбыться нашим мечтам. Как его побороть и таким образом исключить помеху, рассказала психодраматист Ольга Малинина изданию aif.ru.

Все просто?

Если у человека есть желание воплотить мечту, но также он чувствует какие-то запреты на реализацию, то это говорит о том, что внутри присутствуют две амбивалентно-направленных субличности. Они образовывают такой внутренний конфликт, где у одной личности есть потребность выйти замуж, уехать отдыхать или начать новое дело, а вторая делает все для того, чтобы помешать этому. Эта сторона про страхи или негативные переживания, которые связаны, например, с воспоминаниями. Она боится сделать что-то не так. Чаще всего в таком конфликте побеждает темная сторона, потому что сознание человека реагирует более остро на неприятности, чем на что-то положительное. К примеру, если сравнивать чувства, когда человек получает тысячу рублей и когда теряет столько же, то эмоции огорчения выше радости.

Чтобы объединить обе субличности в напарников, необходимо понять, в чем суть разногласия. Причины бывают разными.

Во-первых, следование нормам. Люди по своей сути конформные, они опираются на мнение других и следуют за другими. Например, если все вокруг говорят, что нормальные люди отдыхают у моря или в горах, то человека может быть стыдно поехать отдыхать на дачу, даже если он любит копаться в грядках и выращивать розы. Выбирая истинное желание, у человека может сложиться ощущение, что он ненормальный, поэтому ему будет проще отказаться от мечты, соответствуя нормам окружающих людей. Тем не менее внутренняя неудовлетворенность никуда не денется.

Во-вторых, болезненный опыт из прошлого. Например, женщина в прошлом пережила измену, предательство или еще что-то, что причинило ей боль. Теперь она боится ходить на свидания и знакомиться более близко с мужчинами.

А если…

Другая из причин — параллельная реальность. У человека есть глобальная мечта, которая кажется ему недостижимой. Он не знает, как ее реализовать, и поэтому ничего не делает. Для такого человека, жизнь и мечта — это две отдельные вселенные. Тут есть совет — нужен пример того, кому удалось соединить две реальности в одну и тогда по чужим следам можно будет воплотить мечту в быль.

Но иногда человек даже знает, как это делают другие, не берется за дело. Это может быть связано с выученной беспомощностью, когда, например, с детства ребенку не дают самостоятельности и вырастая человек не берется что-то делать, думая, что у него не получится.

Некоторые могут боятся, что исполнение мечты разрушит их жизнь. Например, женщина хочет похудеть, но вторая ее субличность говорит, что у нее не будет времени заниматься в спортзале и одновременно с этим следить за детьми, а также не будет денег обновить гардероб.

Мечтать приятнее, чем делать. Человеку больше нравится находится в состоянии мечтателя, чем жить реальной жизнью. Такие люди часто мнят о себе, как о великих деятелях, но при этом ничего не делают. Например, такие люди говорят, что если они возьмутся за дело, то сделают все разом. Такие люди часто страдают страхом столкнуться с реальностью, которая покажет действительность и то, что человек не так хорош, как говорит.

Чужая мечта так же может сделать так, что человеку может показаться, что ему это тоже нужно. Например, она живет во внутреннем диалоге, но боится признаться себе, что есть вторая часть, которая категорически этого не хочет. Такая мечта неискренняя, поэтому есть маленькая вероятность ее воплощения.

Чтобы понять, как выглядит именно ваш конфликт, который мешает осуществить мечту, то можно попробовать выделить ту часть, которая говорит против. Необходимо услышать, что она говорит, почему не согласна и почему сейчас не время или у вас не получится.

Тогда станет очевидно, что за этим стоит, откуда оно взялось и с чем именно надо разобраться.

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