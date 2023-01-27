Девушка сбила трех пешеходов у метро в Санкт-Петербурге

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 151

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Безумная авария произошла прямо у метро «Комендантский проспект».

В Санкт-Петербурге в Приморском районе девушка-водитель сбила нескольких человек прямо на тротуаре. Кадры момента происшествия попали в распоряжение 5-tv.ru.

Странная авария произошла на углу улицы Уточкина и Комендантской площади, возле метро «Комендантский проспект». Что произошло с девушкой, которая находилась за рулем Renault, не известно. Как она попала на огороженный забором тротуар и почему продолжила движение даже после наезда на пешехода, тоже непонятно.

Петербуржцы сразу попытались помочь пострадавшим людям и даже попытались поднять стоящую на тротуаре машину, чтобы достать женщину. Им это удалось, и женщина осталась жива. Остальные пострадавшие также живы, помощь им не понадобилась.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как неизвестный на Porsche в Москве сбил троих пешеходов. Владелицей машины оказалась девушка, на которой было огромное количество штрафов за превышение скорости.

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