«Я сильная, но я молюсь»: что пугает актрису Нелли Уварову

Быть сильной в этом мире — просто необходимость, считает Уварова.

Актриса Нелли Уварова призналась, что считает себя сильной женщиной, у которой есть свои страхи. Об этом он рассказала в интервью изданию WomanHit.

По ее словам, она совершенно обычная женщина, которая скорбит и молится каждый день.

«Я считаю себя сильной. Но быть сильной — не мое желание, а просто необходимость», — говорит артистка.

В последний раз, по слова Нелли, она чувствовала себя счастливой во сне. Ей снилась мама, которая еще жива и качели.

«Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент», — призналась Уварова.

До этого актриса рассказала, что между рождением первого и второго ребенка у нее «была потеря», после которой она долго не могла оправиться. Ей было настолько страшно, что мозг отказывался осознавать беременность и скорое рождение ребенка.

Сейчас у звезды сериала «Не родись красивой» двое детей: десятилетняя дочь Ия и четырехлетний сын Игнатий. Оба родились в браке Уваровой с коллегой по цеху Александром Гришиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как звезда «Не родись красивой» потеряла ребенка.