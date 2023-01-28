Шнуров отпустил свою фаворитку в вольное плавание: «Не заработала ни копейки»

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Игорь Рязов
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Сергей Шнуров покинул свой проект «Зоя» после убытков по итогам года

Шнуров отпустил свою фаворитку в вольное плавание: «Не заработала ни копейки»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Основатель группы «Ленинград» представлял солистку Ксению Руденко как «проект на миллион долларов». По итогам 2022 года отчитался об убытках.

Сергей Шнуров отпустил свою фаворитку — солистку Ксению Руденко из проекта «Зоя» — в вольное плавание. Как выяснил сайт KP.RU, рок-музыкант вышел из состава учредителей ООО «Зояпродакшн».

Группу Сергей Шнуров оставил на товарища по бизнесу — московского ресторатора Илью Эстерова. Как отмечает портал, ожидаемого прорыва с «Зоей» не случилось.

«Официальная бухгалтерия группы демонстрирует печальный итог: за 2022 год „Зоя“ не заработала ни копейки, убытки составили 25 тысяч рублей», — пишет издание.

Самым громким скандалом с участием Ксении Руденко стала песня про Ксению Собчак. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Проект «Зоя» и певицу Ксению Руденко основатель «Ленинграда» представил полтора года назад. Он тогда уверял публику, что это «проект на миллион долларов». После этого на YouTube вышли несколько громких, но очень дешево снятых клипов — про иноагентов, санкции для олигархов, эмиграцию и другие.

Самым обсуждаемым стал релиз про Ксению Собчак — в нем Сергей Шнуров голосом своей фаворитки обвинил бывшую подругу в инфоцыганстве и ребенке от любовника.

После этого Ксения Собчак выразила сожаление, что Сергей Шнуров бросил пить — якобы в трезвом виде стихи у него выходят плохо. Максим Виторган призвал музыканта стареть с достоинством. Продюсер Иосиф Пригожин назвал рокера «отморозком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шнуров подал в суд на производителя технической конопли.

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