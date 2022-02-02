Виторган ответил Шнурову после песни о Собчак: «Дядя Шнурик, ты дурак?»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 892

Экс-лидер группировки «Ленинград» в новой песне задел не только саму ведущую, но и ее экс-супруга.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; Instagram @mvitorgan

Вслед за Ксенией Собчак о новой песне экс-лидера группировки «Ленинград»решил высказаться и бывший муж знаменитости Максим Виторган.

В новой композиции Сергей Шнуров затронул и недавнюю аварию с участием автомобиля телеведущей, и слухи о возможно измене журналистки бывшему супругу. 

«И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», — поется в новой композиции артиста. 

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Речь шла о политике Сергее Капкове, роман с которым более десяти лет назад приписывали Собчак.

Виторган не стал отмалчиваться и пропускать подобные оскорбления. Он ответил своему обидчику в Instagram, правда не ьез иронии. 

«Сережа Шнуров, ну ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ну, ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях», — негодовал Виторган.

Он напомнил Шнурову, что раньше тот был «хулиганом поколения» и ему даже за честь было выступать бесплатно перед гостями на дне рождении Собчак, а теперь он стал неузнаваем.

«Ты во что выродился вообще? Давай, постарайся стареть хоть чуть-чуть с достоинством. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: «Дядя Шнурик, ты дурак?» — пошутил Виторган.

К слову, разлад между экс-друзьями Собчак и Шнуровым случился в 2018-м, когда певец решил развестись с женой Матильдой. Тогда телеведущая встала на ее сторону, что не понравилось лидеру «Ленинграда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после критики песни о Петербурге Шнуров выпустил композицию с извинениями в ироничной форме.

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