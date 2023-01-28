Опережает маму: 17-летняя дочь Волочковой собралась замуж

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 133

Анастасия Волочкова сообщила о планах дочери выйти замуж

Опережает маму: 17-летняя дочь Волочковой собралась замуж

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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У Ариадна уже есть парень, и балерина не против, если с ним девушка свяжет свою жизнь.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла ближайшие планы своей 17-летней дочери Ариадны. Как оказалось, у нее во всю кипит личная жизнь: в этом убедились и журналисты, и гости, побывавшие на дне рождения знаменитости. Девушка никого не стеснялась и в открытую целовалась и обнималась с избранником. Возможно, что он — будущий зять балерины, и она ничего против этого не имеет.

Знаменитость рассказала, что молодого человека зовут Евгений, ему 23 года, и познакомилась она с ним, как и остальные гости, на своем празднике. После Ариадна уже пришла с ним домой к маме и осталась ночевать.

«Я настолько доверяю Ариадне, что если ей комфортно, если ей хорошо, я не против. Я за то, чтобы ребята росли вместе — не важно у кого сколько денег», — отметила она в интервью Алене Жигаловой.

При этом балерина пояснила, что парень — не человек с улицы. Несмотря на молодой возраст, у него уже есть свое дело. Да и это не главное, важно, чтобы ее единственная дочь не чувствовала себя птицей в клетке, как когда-то она. А все мама, которая караулила Настю почти до 20 лет.

«Ариадна сказала мне, что хочет выйти за этого человека замуж. Я готова на все, потому что Ариадна — взрослый человек. Это моя мама стояла и держала дверь, когда мне было 19 и я начинала карьеру в Мариинском театре. И мне хотелось уже снять эти пуанты и просто пойти в ресторан с человеком, которого я любила. Мама говорила: „Нет, я не разрешу тебе“. Я отодвигала маму, выходила за дверь и шла просто попить чай», — вспомнила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем главное достоинство любовника Анастасии Волочковой.

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