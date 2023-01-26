Никто так не умеет: Волочкова раскрыла главное достоинство своего любовника

К 47 годам Анастасия сыта бриллиантами, яхтами и другими атрибутами роскошной жизни. Все это — ничто, по сравнению с качествами нового избранника.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, какое качество в ее новом возлюбленном нельзя измерить ни деньгами, ни драгоценностями. У Дмитрия большое доброе сердце и это на самом деле главное достоинство, на которое обратила внимание знаменитость при знакомстве с возлюбленным. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Экс-солистка Большого театра уверяет, что за свои 47 лет многое повидала в жизни, были в ней и богатства несметные, и любовники самые завидные. Но с возрастом система ценностей меняется. И Дмитрий в нее успешно вписался. Подарки кондитера пусть недорогие, зато — от души. И не только для балерины.

«Дима умеет совершать поступки другого формата, он поддержал несколько моих выступлений благотворительных и поддержит 8 февраля на моем концерте. У меня другими аспектами измеряются подарки. Я в этой жизни видела и бриллианты, и яхты, и самолеты, я жила с олигархами, у меня такие поклонники были — меня не удивить», — поделились Анастасия во время празднования своего дня рождения.

При этом, не скрывает она, что временами Дмитрий раздражает ее чрезмерной добротой. Иногда хочется, чтобы любимый притормозил с этим.

«Меня в Диме устраивает его доброта, но я вам честно скажу — ее так много, что честно — бесит», — говорит собеседница.

Балерина также дала понять, что конфетно-букетный период в отношениях с Дмитрием подошел к концу, и она была очень счастлива последние два месяца. Кондитер, как мог, радовал любимую — и в Деда Мороза наряжался, и тысячу роз дарил, и вкусными десертами баловал, и даже в храме признавался Насте в любви, держа ее за руку. На Мальдивы балерина тоже собиралась с Дмитрием, но в итоге решила отдыхать в одиночестве и заплатила за это около трех миллионов рублей. Пока мужчина ревновал, Анастасию кружили, на руках носили жители острова.

«Если не можешь сделать женщину счастливой, не мешай другим», — прокомментировала это балерина.

По ее словам, с верностью у нее вообще сложные отношения. Хранить ее невыносимо трудно, даже доброму Дмитрию. Но балерина нашла правильный выход из ситуации — не изменять себе. С этим принципом она и планирует идти по жизни дальше и мечтает встретить очередного любовника, но под стать себе — сильного по духу и возможностям, такого, чтобы в него «умещались три Волочковы». Настя верит, что где-то он обязательно ходит по земле, и она готова подождать, но без ущерба для себя. На это время никаких воздержаний — любить, ошибаться и снова любить.

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