В Чешской республике завершились выборы главы государства. Граждане страны предпочли экс-председателя Военного комитета НАТО бывшему премьеру страны.

Новым президентом Чехии стал генерал армии в запасе и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел. Об этом сообщают СМИ республики.

Уточняется, что после подсчета данных более двух третей избирательных участков Павел получил 56% голосов. Его оппонент, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, набрал лишь 43%.

Известно, что Павел по национальности чех, ему 61 год, и он сделал на родине блестящую карьеру военного. В частности, после 2000-х занимал разные должности в чешском Минобороны и возглавлял генштаб страны. Кроме того, в 2015–2018 годах Павел был председателем Военного комитета НАТО, став первым представителем восточноевропейского государства на этой должности. Вышел в отставку в 2018 году в звании генерала армии.

В случае своего избрания Павел обещал согражданам делать акцент на активную внешнюю политику, заботу об окружающей среде и развитии образования. В сфере экономики Павел выступает за поддержку малого и среднего бизнеса, переход Чехии на евро, а также высказывается за повышение налогов для богатых.

Также известно, что новый президент поддерживает однополые браки, возможность усыновления для представителей сексуальных меньшинств и легализацию эвтаназии.

Что касается кризиса на Украине, то Павел выступает за продолжение тесного сотрудничества Незалежной с Евросоюзом и НАТО и ее скорейшее вступление в ЕС. Также Павел поддерживает поставки оружия на Украину.

В отношении России новый президент Чехии настроен резко негативно. Он считает, что Европа должна была жестко действовать против РФ еще в 2014 году. В одном из интервью он заявил, что Россия — это большая угроза и призвал к ее максимальной изоляции.

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