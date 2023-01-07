В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков ИГ*

В Стамбуле задержали двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*), готовивших теракт в столице Турции в ночь на Новый год. Об этом сообщила газета Sabah.

Подозреваемые оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана. Сообщается, что они пытались скрыться от преследования турецкой полицией в стамбульском районе Башакшехир, однако правоохранители остановили их автомобиль, прострелив колеса.

Сейчас задержанные помещены под стражу, в отношении одного из них начата процедура депортации. По версии полиции, планировали теракт, подобный тому, что был совершен в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года в центре развлечений. Тогда погибли 39 человек.

Напомним, совсем недавно, 13 ноября прошлого года, в столице Турции прогремел мощный взрыв. Местом происшествия стала оживленная и популярная среди туристов улица Истикляль в районе Бейоглу. В результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.