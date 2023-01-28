«Предатель»: Татьяна Бронзова предложила лишить гражданства Анатолия Белого

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Супруга актера Щербакова назвала Анатолия Белого неблагодарным предателем Родины

«Предатель»: Татьяна Бронзова предложила лишить гражданства Анатолия Белого

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Знаменитость предложила Анатолию Белому оставаться в Израиле и не возвращаться никогда.

Актриса Татьяна Бронзова резко высказалась в адрес покинувшего Россию актера Анатолия Белого. Об этом сообщает StarHit.

Супруга Бориса Щербакова искренне считает, что Белый должен понести суровое наказание за сказанныев адрес России слова .

«Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России», — сказала актриса.

По ее словам, такие люди, как Анатолий Белый сами заявляют, что им стыдно иметь гражданство России. Новым местом обитания для таких людей, по мнению Бронзовой, должны стать Израиль или Латвия.

В одном из интервью Анатолий Белый заявлял, что патриотизм в РФ — это «абсолютно негативная коннотация». Он считает, что Москва заставляет своих граждан любить родину. А вот в Израиле, где сейчас живет актер, совсем другое дело. Там-то любовь искренняя, а люди говорят о своих высоких чувствах к дому «плотью и кровью своими».

Из-за громких высказываний от Белого многие, кто ранее его поддерживал, отвернулись. Сейчас его единственной опорой является лишь супруга Инесса, которая также покинула Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бежавший из РФ Анатолий Белый пожаловался на новую жизнь.

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«Предатель»: Татьяна Бронзова предложила лишить гражданства Анатолия Белого

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