Семейные разборки: зачем Борис Джонсон прилетал к Зеленскому

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Отставки в правительстве Украины связаны с визитами в Киев Бернса и Джонсона

Семейные разборки: зачем Борис Джонсон прилетал к Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

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Что на самом деле стояло за кадровыми перестановками на Украине? Разбирался 5-tv.ru.

Любопытно что потерю Соледара Киев признал лишь сейчас, спустя две недели после фактического оставления позиций. Тянули время пока информационный шум вокруг танков не перекрыл бы провала на фронте. Кабинет Зеленского и так штормит.

Подал в отставку замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко, земляк и однофамилец, но не родственник Юлии Тимошенко. Следом были уволены четыре главы областных администраций, заместитель министра обороны, замгенпрокурора, и еще по мелочи всего 15 человек. Пешки. Воровали гуманитарную помощь и объедали армию. Убрать тех, кто буквально нес золотые яйца пришлось, так как в западной прессе, рядом со словами «Украина» и «Зеленский» слишком часто стали ставить слово «коррупция».

При этом поменяли одних коррупционеров на других. Британских на американских. Опекуном Зеленского был ведь сначала Борис Джонсон. А сейчас главный спонсор — США. Кто девушку ужинает, тот ее и танцевать хочет. Волну разоблачений подняли детективы НАБУ, украинского антикоррупционного бюро, которому команду «фас» дают из американского посольства.

Как только пошел «накат» на своих, в Киев примчался и Борис Джонсон, в нелепой шапочке, но главное — с папочкой, и планом спасения. Через день Зеленский убрал 15 статистов-замминистров, но сохранил ключевые фигуры, а в Западных заголовках появилась приставка «анти», то есть «против» коррупции борется Зеленский и вроде как молодец. Атака Вашингтона на британскую клиентуру в Киеве отбита, с минимальными потерями. Семейные разборки англосаксов в восточноеевропейской колонии. Вот и весь секрет. 

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