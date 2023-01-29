Олаф Шольц заявил, что хочет продолжать диалог с Владимиром Путиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

Канцлер Германии Шольц заявил в интервью Tagesspiegel о намерении продолжать переговоры с Путиным

Олаф Шольц заявил, что хочет продолжать диалог с Владимиром Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Немецкий политик считает недопустимым превращение конфликта Москвы и Киева в войну России и НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить общение с главой РФ Владимиром Путиным. В интервью газете Tagesspiegel он сообщил о намерении и далее проводить телефонные переговоры с российским лидером.

Немецкий политик поделился с изданием, что за последние 11 месяцев он неоднократно разговаривал с президентом России, подобно главе Франции Эммануэлю Макрону, который поддерживал дистанционную связь Путиным. По словам Шольца, последний разговор с главой РФ у него состоялся в начале декабря.

«И я снова буду говорить с Путиным по телефону — потому что необходимо разговаривать друг с другом», — отметил он.

Канцлер ФРГ добавил, что несмотря на разные взгляды на украинский кризис, телефонные разговоры лидеров двух государств «не отличаются невежливым тоном». Шольц четко сформулировал позицию о том, что происходящее на Украине является «абсолютно неприемлемым».

Согласно данным, полученным изданием, темами телефонных разговоров политиков становились также обмен заключенными, экспорт Зерна из Украины и Запорожская атомная электростанция.

«Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме — как миру выйти из этого ужасного состояния?» — подвел итог Олаф Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что допущение эскалации между Россией и НАТО недопустимо. По его словам, правительство Германии работает на тем, чтобы прямого участия какой-либо страны альянса в войне на Украине не было. Шольц называет своей миссией не допустить превращения конфликта Москвы и Киева в конфликт между Россией и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал позицию Германии, подчеркивая, что независимого и самостоятельного диалога с Берлином не наблюдается. В Кремле подчеркнули, что немецкие поставки танков киевскому режиму не предвещают хороших отношений между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему при Шольце Германии грозит полный крах.

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