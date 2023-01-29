У Волочковой произошла паническая атака из-за укола: реакция попала на видео

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Игорь Рязов
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У Анастасии Волочковой произошла паническая атака из-за укола

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

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Сдать кровь эпатажной балерине удалось только после слез и истерики. Она пояснила, что очень боится любых иголок. Впрочем, поклонники в ее искренность не поверили и напомнили про татуаж.

Балерина Анастасия Волочкова пережила паническую атаку во время сдачи крови. Видео со своей бурной реакцией на необходимость провести процедуру знаменитость выложила в соцсетях.

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«Я очень боюсь иголок любых и уколов. Для меня взять кровь — равносильно операции. Моральную боль я могу выдерживать любую! А вот эти уколы только с ужасом и истерикой», — объяснила Волочкова.

На видео Анастасия запечатлена сидящей на кушетке. Как только медик начинает подготавливать оборудование, балерину окутывает страх. Она хватает спутника за руку, трясет ногами, наклоняет голову к коленям, плачет и множество раз просит подождать.

Поклонники усомнились в искренности Волочковой. Они напомнили о татуаже бровей и других процедурах.

«Татуаж бровей же тоже сделан. Как же иголки? Истерика тоже была?»

«Зачем делать вид, что боитесь уколов?»

«Какая-то ненормальная гиперреакция на взятие крови у взрослого человека», — написали поклонники.

Зачем балерина решила сдать кровь, она не уточнила. Однако процедура, судя по всему, прошла удачно. Через несколько часов Волочкова выложила традиционное обнаженное фото из бани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова раскрыла главное достоинство своего любовника.

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