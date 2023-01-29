Джокович в десятый раз стал победителем Australian Open

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22

Теннисист Новак Джокович в десятый раз подряд обыграл Циципаса в официальном матче

Джокович в десятый раз стал победителем Australian Open

Фото: www.globallookpress.com / Bai Xuefei

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Спортсмен вернет звание первой ракетки мира.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл греческого противника Стефаноса Циципаса в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходили в Мельбурне.

Встреча двух спортсменов завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича, который выступал на турнире под четвертым номером. Грек был посеян на турнире под третьим номером. Общее время проведенное теннисистами на корте составило два часа и 56 минут.

В финальном матче чемпионата Джокович совершил семь эйсов и сделал три двойные ошибки, а также допустил 22 невынужденные ошибки. Спортсмен выиграл 36 мячей и исполнил два из пяти брейк-поинтов.

Итоговый счет в личных встречах стал 11-2 в пользу сербского теннисиста. После турнира Джокович вновь вернется на первое место в рейтинге ATP и вновь получит звание первой ракетки мира в одиночном разряде.

35-летний спортсмен Новак Джокович является 22-кратным победителем турнира «Большого шлема» и считается одним из лучших игроков в истории тенниса.

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