Украина может бойкотировать Олимпийские игры из-за допуска спортсменов из России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады 2024 года в Париже

Украина может бойкотировать Олимпийские игры из-за допуска спортсменов из России

Фото: www.globallookpress.com / Fei Maohua

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины планирует обсудить бойкот Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Об этом заявил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Однако данное решение будет действительным только в том случае, если спортсменам из России и Белоруссии разрешат принимать участие в соревнованиях. Украина планирует обдумать это уже третьего февраля.

«Очевидно, все идет к тому, что их вернут. Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия», — сказал Беленюк.

Недавно стало известно, что у россиян все-таки появился шанс принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на них должны присутствовать представители всех стран, а спорт не должен зависеть от политики.

Позже также выяснилось, что теннисистов из РФ могут допустить до выступления на Уимблдоне уже в 2023 году.

Еще в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Однако многие все-таки решили допустить спортсменов, правда, в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ФИФА запретила сборной России проводить матчи на территории страны.

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