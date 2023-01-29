Кирилл Андреев рассказал о диете, благодаря которой сбросил 10 килограммов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35

Солист группы Иванушки International отказался от ряда продуктов и похудел на 10 килограммов

Кирилл Андреев рассказал о диете, благодаря которой сбросил 10 килограммов

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Бессменный участник группы «Иванушки International» рад результату. Еще пять килограммов — и он достигнет формы 1996 года!

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев похудел на десять килограммов благодаря особой диете. За помощь в решении изменить систему питания и поддержку он в эфире телепрограммы поблагодарил жену Лолиту — в прошлом тренера по аэробике. Вместе супруги отправились в медицинский центр, где по результатам анализа крови получили списки запрещенных продуктов. Теперь в рационе звезд только полезные для их здоровья продукты — индивидуальный набор.

В 2021 году Андреев стал дедушкой. Ему 51 год, но эти самые годы будто его не берут. Восемь лет он играет в хоккей, без физических нагрузок силу не сохранить. Трижды в неделю артист проходит десять километров в скандинавском стиле. Он отказался от «круассанчика по утрам» и многого другого по совету врача — даже некоторые общепризнанно полезные продукты певцу противопоказаны. За 40 дней, говорит, привык и уже не чувствует себя лишенным вкусностей.

«Я убрал хлеб, молочку всю, творог, макароны, рис, картошку. Оставил овощи, но не все: помидоры убрал, там кислотность повышенная. Можно мясо, курицу, креветки, рыбу. Черную икру нельзя. Экономия», — шутит музыкант.

Андреев доволен эффектом новой диеты. Раньше его вес держался в пределах 109–110 килограммов, сейчас он дошел до стабильной отметки 99. Благодаря сбалансированному индивидуальному меню, результат держится. По словам исполнителя, он планирует сбросить еще «пятерочку» — и будет в форме «Иванушки» образца 1996 года. После этой фразы гости студии телешоу не удержались от аплодисментов.

Ранее, писал 5-tv.ru, «Иванушки International» анонсировали съемки фильма — историю группы скоро покажут в кино.

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