Бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16

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Иван Обухов
Иван Обухов 38

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за отправку истребителей на Украину

Бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Malaury Buis/Allied Joint

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Тема:
Спецоперация

Глава Мюнхенской конференции по безопасности предложил также использовать старые запас оружия, оставшиеся со времен ГДР.

Бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген высказался за поставку киевскому режиму боевых самолетов.

«Поставка истребителей достаточна для лучшей защиты Украины», — сказал Хойсген, приведя в качестве примера истребители F16 (США) или истребители производства СССР из оставшихся со времен ГДР запасов.

Слова бюрократа приводит Traunsteiner Tagblatt.

Хойсген добавил, что в соответствии с международным правом иностранные государства вправе вооружать украинских боевиков, в том числе такими видами вооружения как танки и самолеты.

Ранее, 17 января, Глава Мюнхенской конференции по безопасности высказался о необходимости предоставить Киеву немецкие танки Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки.

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