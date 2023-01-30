В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»

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Иван Обухов
Иван Обухов 73

Пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Ремонт кровли чуть не обернулся крупным пожаром на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

В одном из цехов протекала крыша, туда отправили бригаду со сварочным аппаратом. В итоге из-за искры загорелся утеплитель.

В помещении находились газовые баллоны, поэтому всех работников экстренно эвакуировали.

Но прибывшие на место пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Никто не пострадал.

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В Петербурге загорелась крыша на «Адмиралтейских верфях»

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