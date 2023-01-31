Как в лучших домах Парижа и Лондона: инфляция заставляет европейцев ходить в обносках

Наряду с изменением привычек питания, жители Европы теперь экономят еще и на одежде. На фоне рекордной инфляции в моду входят заплатки, растянутые свитера и поношенный «сэконд хэнд». Причем, это не дань стилю «агли-фэшн», предполагающему намеренно уродливый гардероб, а вынужденная мера. На что еще теперь приходится идти европейцам, чтобы не остаться в прямом смысле без штанов, узнал Алекандр Тузиков.

Отправиться на работу или званый вечер с прорехой на спине — пока еще не модно, а с видимым швом или даже заплатой — можно. Так теперь считают даже во Франции — общепризнанном центре haute couture. Парижанка Лара Орсони предпочитает экономить: проношенные до дыр пальто, куртки и кардиганы лучше не выбрасывать, а сдать в ремонт. Выходит дешевле, чем покупать новое, кризис на дворе. СНХ

«Вместо того, чтобы покупать пальто более чем за 100 евро, мне просто нужно заплатить 22 евро, и у меня есть запас времени — еще несколько месяцев, продолжаю носить старое», — рассказала Лара Орсони, клиент компании по починке старой одежды.

«Возглавляя швейную мастерскую, убедилась: даже ремонтировать одежду для многих становится все накладнее. Поэтому в каждом случае мы решаем с клиентами не просто обновить вещь, но — придать ей уникальный вид», — сказала Бландин Барре, владелица швейной мастерской.

Но многие французы вынуждены экономить и на ремонте одежды. Если крупные вещи еще можно сдать в починку и на этом выиграть, то те же брюки для повседневной носки — стоят в среднем около 13 евро, это около тысячи рублей. Ремонт — обойдется в полтора раза дороже. Дешевле зашить прорехи самим. Курсы кройки и шитья этой зимой пользуются бешеной популярностью. По опросам, каждый четвертый налогоплательщик Пятой республики планирует ремонтировать одежду сам или уже делает это.

Бережливые скандинавы достают одежду из старых запасов — или из мусорных баков, как это вынуждены делать, например, вчерашние респектабельные и уверенные в завтрашнем дне финны. Теперь — во время кризиса — носить заплатанную одежду в Финляндии считается не признаком бедности, а жизненной позицией, и — по прогнозам — эта тенденция будет набирать силу. Вовремя освежить расческой пролежавший несколько лет в шкафу свитер — и можно выйти в свет. Не отстают и немцы.

«У людей сейчас совсем другие представления о моде и о том, какую одежду носить. Все больше немцев предпочитают не следовать за сиюминутной модой и не покупать новое, а обращаться к проверенным временем вещам», — сказала Ирис Гильберт, владелица магазина поношенной одежды.

В Германии торговля одеждой «сэконд хэнд» — это уже целая индустрия. Текстильная промышленность перешивает поношенные вещи и пускает в оборот как новые. Экологично и заодно антикризисно, а еще протестно: так теперь в Европе по-настоящему модно.

Прачка Пастрисия Лесаж, которая вынуждена стирать и гладить чужую одежду, признается: свою привести в порядок некогда, призрак безработицы — как когда-то коммунизма — бродит по Европе.

«Для меня политика — в первую очередь мой заработок и постоянное место работы. Но когда я гляжу на политиков, заседающих в парламенте — что они там делают?! Спят в своих креслах! Знаете, сколько получают за возможность дрыхнуть на работе?! — 10 тысяч евро в месяц!», — возмутилась прачка Патрисия Лесаж.

Феномен «работающей бедности» становится для Европы нормой, говорят экономисты.

«Если власти немедленно не займутся проблемами социально неустроенных работающих людей, мы увидим рождение политического протестного монстра!», — сказал Гай Стэндинг, профессор Лондонского университета.

А вместе с кризисом уходит в прошлое дресс-расточительность. В «сытое» время, когда Евросоюз получал дешевое топливо из России, европейские свалки «трещали по швам» от выброшенного текстиля.

Из почти шести миллионов тонн одежды в год перерабатывали едва четверть, подсчитали экологи из неправительственной международной организации «Друзья Земли».

Теперь — рекордная инфляция, продовольственный и энергетический кризисы — как ни странно — стали главным драйвером бережливого и экологически правильного мышления. Но это — у «низов». Европейские верхи в попытках хоть как-то удержать экономику и заодно удержаться у власти — про «зеленую» повестку забывают.