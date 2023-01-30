Из-за антироссийских санкций пострадала Монголия
Премьер Оюун-Эрдэнэ заявил о плохом влиянии антироссийских ограничений на Монголию
Фото: Depositphotos / artem_furman
Европа попыталась ослабить Россию, но сделала только хуже себе и другим.
Монголия стала жертвой санкций, которые западные союзники Украины ввели против России. На это пожаловался премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
«Несмотря на то что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России», — заявил чиновник в беседе с газетой Financial Times.
Он отметил, что введенные ограничения приобрели формат «двойной санкции», ведь его государство тоже пострадало, хотя ни к чему не причастно. Оюун-Эрдэнэ привел в пример авиакомпании, которые ранее осуществляли перелеты между Европой и Азией через воздушное пространство РФ.
Их самолеты также пролетали над Монголией, за что та получала «навигационные сборы». Теперь все изменилось, потому что Москва запретила полеты над российскими территориями в ответ на введенные против нее западные санкции.
«Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны», — сказал премьер Монголии.
После 24 февраля, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса, Запад ввел множество санкций против России, это привело к высокому скачку цен на электричество, топливо и продукты питания в Европе и США. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что политика ослабления России — это долгосрочная стратегия «коллективного Запада». Главная его цель — испортить жизнь народа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева.
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