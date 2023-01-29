Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева

США и ЕС должны посмотреть, как Киев распорядится переданными ему танками, а только потом решать вопрос о поставках самолетов, считает немецкий журналист.

Запад не должен подстраивать свою стратегию исключительно под интересы Киева, о чем часто забывают немецкие политики. Такое мнение высказал обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе, комментируя решение западных стран поставить Киеву танки.

По словам журналиста, неудивительно, что Украина после этого решения потребовала у партнеров еще и боевую авиацию. Буссе считает, что прежде чем принимать решение о поставках самолетов, Западу следует понаблюдать, какой эффект на поле боя Украине дала передача танков.

«Западу следует сначала понаблюдать, как поставки танков сказываются на фронте. Ожидаемые наступления Украины, в которых они будут использоваться, еще даже не начались», — отметил обозреватель.

Буссе полагает, что преждевременная поставка Киеву нового оружия может привести к обострению конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января опубликовал видеообращение в Telegram-канале, в котором заявил, что западным союзникам давно пора начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и самолетов. Более того, Зеленский считает, что помощь не должна ограничиваться только этим — необходимо, по его словам, «расширять и сотрудничество в артиллерии».

Днем позже заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США допускают вероятность отправки Украине истребителей F-16. По ее словам, Вашингтон не намерен исключать из поставок Киеву какие-либо виды вооружений.

Официальный Лондон также заявил о готовности передать Украине боевые самолеты в том случае, если российские силы уйдут с «занятых территорий».

При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает недопустимой эскалацию конфликта между Россией и НАТО. Глава немецкого правительства заявил, что правительство ФРГ работает над тем, чтобы украинский кризис не перерос в войну между альянсом и РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков заявил о движении НАТО «на всех парах» к войне с Россией.