Пригожин ответил на слова Волочковой: «Если бы я был влюблен, она бы была моей»

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 803

Продюсер Пригожин прокомментировал высказывание Волочковой о том, что он в нее влюблен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Продюсер отметил, что если бы у него не было Валерии, то Волочкова стояла бы последней в очереди из тех женщин, на которых он мог бы обратить внимание.

Иосиф Пригожин ответил на заявление Волочковой о его влюбленности. Он заметил, что если послушать балерину, то в нее влюблены все, кто может быть на этом свете. Также артист в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сказал, что у него совершенно другие вкусы, но если бы у него действительно были какие-то чувства, то у Волочковой не осталось бы выбора.

«Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы. Если бы я был влюблен в нее, то она бы была моей», — ответил продюсер.

Он мягко сказал, что не хочет ругаться и такие высказывания Волочковой связаны с ее образом эпатажной дивы, которой нравится постоянно быть на слуху.

«Дело все в том, что мы путаем конфликт с эпатажем. Она всю жизнь в эпатаже. Ей нравится эпатировать. Честно говоря, по большому счету, я не хочу ругаться. Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу», — прокомментировал Пригожин.

Продюсер похвалил таланты и красоту балерины, но также отметил, что если бы у него не было Валерии, то Волочкова стояла бы последней в очереди из тех женщин, на которых он мог бы обратить внимание.

Читайте также

Анастасия Волочкова рассказала о главном недостатке жениха: «Честно — бесит»

Ранее в интервью Алене Жигаловой, Волочкова заявила, что негативное внимание со стороны Иосифа Пригожина связано с чувствами.

«Он тайно в меня влюблен. Реально. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», — заявила во время шоу экс-балерина.

Конфликт между звездами произошел тогда, когда Анастасия обозвала Пригожина и его супругу певицу Валерию. Продюсер даже готовился подавать на Анастасию в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Волочковой произошла паническая атака из-за укола: реакция попала на видео.

-2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Звезда «Убойной силы» Тютрюмов готов участвовать в спецоперации
13:47
Песков: на этой неделе Владимир Путин посетит Волгоград
13:23
Череда странных совпадений вскрыла, почему взрывы в Иране очень выгодны для США
13:19
Что стало с актерами первого телесериала «Семейка Аддамс» 1960-х
13:13
Путин продлил на год срок госслужбы своему представителю по экологии Иванову
12:56
Пригожин ответил на слова Волочковой: «Если бы я был влюблен, она бы была моей»

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Анастасия Волочкова поскорее хочет стать «звездной бабушкой»
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Как снимали любимые хиты: неизвестные факты о комедиях Леонида Гайдая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023