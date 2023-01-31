Скрытая угроза: игрушки Хаги Ваги снова оказались на прилавках

Токсичные — во всех смыслах — монстры Хагги Ваги вовсе не исчезли из продажи после того, как эксперты Роскачества нашли во многих игрушках опасный фенол. Продавцы тут же нашли лазейку. Они просто сменили название.

И теперь это не товары для детей, которые должны соответствовать строгим правилам безопасности, а просто хоррор-сувениры. Анна Воропай изучила спрос и предложения.

Синий, зубастый, с огромной пастью и выпученными глазами. Плюшевый монстр по кличке Хаги Ваги снова продается повсюду. Проверку Роскачества не прошел ни один из образцов, а в некоторых игрушках нашли фенол. Яд быстро всасывается через кожу и легкие. И способен вызывать самые разные расстройства — от дерматита до приступа астмы. Проверку Роскачества не прошел ни один из образцов, а в некоторых игрушках нашли фенол.

Свое место на лучшей полке страшное не только снаружи создание заняло после того, как ему сменили документы. Теперь Хаги Ваги больше не игрушка, а просто… сувенир.

«Около 40 процентов товаров реализуется под видом сувенирной продукции или просто текстильных изделий, на которых не требуется получение сертификатов соответствия как на детские игрушки. В отличие от игрушки, для продажи сувенира не нужна никакая проверка качества. Огромное количество тестов на безопасность проходят только товары для детей», — сказала Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

«Уже очень многие в принципе скажем так пытаются изменить и зайти снова на маркетплейс с данной продукцией, изменив в названии, что это просто сувенир. И тогда люди вполне спокойно могут продавать, не позиционируя это как детская игрушка», — сказала Ксения Лычагина, маркетолог.

Сувенирами вместо игрушек вполне могут оказаться не только Хаги Ваги. А еще его розовая подружка Киси Миси, черный Кили Вилли, радужный Лили Мили и прочие безымянные Уси-Пуси. Их качество, в отличие от Хаги Ваги, вообще никто не проверял.

Так выглядит почти полное собрание зубастой семейки с многочисленными друзьями и родственниками. Вместо привычных зайчиков и белочек поить чаем плюшевых монстров дети стали после грамотного продвижения. Все они — персонажи компьютерных игр. Которых вытащили из виртуального мира, чтобы прожорливые зверюги съедали реальный бюджет родителей.

У дочери Натали — целая коллекция монстров, которые теперь выставлены на продажу. Выселить их из детской она не могла целый год.

«Игрушки для меня кажутся чудовищными, если честно, но это был ее интерес, и они стали популярными среди детей в классе у нее, начали появляться, она очень долго просила. Пришлось смириться», — сказала Наталья Самарина.

На желание быть в тренде и рассчитывают авторы роликов в соцсетях. Как только выходит новая компьютерная игра, ее персонажей тут же начинают продвигать с помощью закупки рекламы у блогеров.

«Дети думают, что блогеры их сами купили. И подражают им, просят у родителей, чтобы им тоже купили этого всякого такого цветного игрального материала», — рассказал Роман Масленников, директор пиар-агентства.

Продавать лицензионную и безопасную версию игрушки должны были бы ее создатели. Но когда имя Хаги Ваги в поисковой строке каждый месяц вбивают более миллиона раз — на рынок выходит много контрафакта.

«Если уж недобросовестный производитель или предприниматель начинает нарушать — выпускает продукцию без разрешения правообладателя, как правило, он ее и не сертифицирует. И старается извлечь максимальную прибыль, используя низкокачественные дешевые материалы», — рассказала Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Тем, кто не может сказать «нет» в ответ на «Мам, купи», советуют ехать за монстром в сетевой магазин. Там игрушки хотя бы проверили — на то, что они игрушки, а не сувениры. У Хаги Ваги с рынка или маркетплейса могут оказаться документы кота Матроскина. Лапы, зубы и дикая улыбка — вот и вся гарантия, что милое с точки зрения ребенка создание не задушит в фенольных объятиях.