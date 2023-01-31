МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году

Эфирная новость 18

В начале месяца директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что мировую экономику ожидает «тяжелый год, более жесткий, чем тот период, который остался позади».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guenter Fischer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Экономика России будет расти, а вот США и Европу ждут проблемы. С таким прогнозом выступил Международный валютный фонд.

Эксперты подчеркивают, в прошлом году в нашей стране ожидался спад почти в 3,5%, но на самом деле показатели были в районе 2%. А в следующие два года ВВП будет уверенно расти. При этом, МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США.

А, вот, Евросоюзу следующей зимой будет сложно пополнить запасы газа из-за снижения поставок из России. Также, статистика указывает на сокращение промышленного сектора и сферы услуг в Европе.

-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности в РФ
14:27
Дочь Юлии Началовой поделилась своей болью: «Я научилась плакать бесшумно»
14:18
Гавайское блюдо стройности: шеф Емельяненко раскрыл рецепт поке с хурмой
14:15
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
14:10
МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году
13:59
Стало известно, осмелится ли Максим Галкин* вернуться в Россию

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023