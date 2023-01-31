МВФ спрогнозировал рост российской экономики в 2023 году

Экономика России будет расти, а вот США и Европу ждут проблемы. С таким прогнозом выступил Международный валютный фонд.

Эксперты подчеркивают, в прошлом году в нашей стране ожидался спад почти в 3,5%, но на самом деле показатели были в районе 2%. А в следующие два года ВВП будет уверенно расти. При этом, МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США.

А, вот, Евросоюзу следующей зимой будет сложно пополнить запасы газа из-за снижения поставок из России. Также, статистика указывает на сокращение промышленного сектора и сферы услуг в Европе.