Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО

Анкара может отдельно оценить заявки двух стран по членству в альянсе, но только не вместе.

Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО в нынешних условиях. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Швеция и Финляндия должны выполнить обязательства.

«Мы не можем сказать „да“ их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол», — сказал он.

Чавушоглу также добавил, что все это относится только о Швеции, так как Финляндия вполне может получить одобрение Турции. Именно поэтому, говорит министр иностранных дел, процесс обоих стран должен идти параллельно.

До этого между Турцией и Швецией произошел крупный конфликт из-за акции сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после случившегося Швеции не стоит надеяться на содействие Турции в вопросе вступления этого государства в НАТО.

Изначально, Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае 2022 года. На данный момент их заявки одобрили уже 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эрдоган предупредил Швецию о «шокирующем решении» по членству Финляндии в НАТО.