Эрдоган предупредил Швецию о «шокирующем решении» по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган допустил, что Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что официальная Анкара может принять различные решения по поводу стремления Финляндии и Швеции вступить в ряды стран-участников Североатлантического альянса.

«Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое „шокирует“ Швецию», — сказал президент Турции во время своего выступления перед молодежью в городе Биледжик. Трансляцию выступления президента Турции вел телеканал TRT.

Заявки на вступление в НАТО Стокгольм и Хельсинки подали 18 мая 2022 года.

Ранее лидер "Жесткого курса" сжег Коран у стен посольства Турции в шведской столице, перед этим получив у властей страны разрешение на проведение этой акции. Турецкий лидер заявил, что после случившегося Швеции не стоит надеяться на содействие Турции в вопросе вступления этого государства в НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган обвинил Швецию в оскорблении мусульман и пригрозил последствиями.