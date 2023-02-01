«Не для того, чтобы съесть»: Ксения Собчак заморозила плаценту

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 980

Ксения Собчак призналась, что сохранила свою плаценту

«Не для того, чтобы съесть»: Ксения Собчак заморозила плаценту

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Зачем это нужно светской львице и кто подкинул идею?

Журналистка Ксения Собчак в своем шоу призналась, что заморозила собственную плаценту на экстренный случай. По словам светской львицы, она не собирается ее есть, а планирует использовать, если вдруг понадобятся стволовые клетки.

«Она хранится в моей клинике, она заморожена», — рассказала знаменитость.

В 2016 году телеведущая стала мамой в первый раз. На свет появился сын Платон, рожденный в браке с актером Максимом Виторганом, который на тот момент являлся ее супругом. Беременность Собчак наступила через два года после их свадьбы.

Известно, что сейчас многие женщины прибегают к процедуре заморозки плаценты, так как она содержит мезенхимальные стволовые клетки. Данные клетки могут «преображаться» и принимать на себя функции в клетки различных органов и тканей.

Как правило, стволовые клетки применяются при сахарном диабете и его сосудистых осложнениях, рассеянном склерозе, при лечении травм, ожогов, рубцов, пролежней, тяжелых ран. Кроме того, плацента очень часто используется в косметологии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда женщины перестанут вынашивать детей.

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